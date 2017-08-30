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16:10 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области бойцы ОМОН взяли штурмом дом наркодилеров

На днях полицейские получили информацию, что трое жителей Чапаевска могут иметь отношение к распространению наркотиков.

На задержание предполагаемых преступников стражи порядка отправились вместе с бойцами ОМОН Росгвардии, которые произвели штурм домовладения и взяли наркодилеров на «горячем». Как раз в момент захвата трое злоумышленников расфасовывали наркотики для их дальнейшей продажи.

В общей сложности в ходе обыска дома было изъято более 82 граммов героина, свыше 666 тысяч рублей, предположительно, полученных преступным путем. Кроме того, во время осмотра приусадебного участка в автомобильной покрышке стражи правопорядка обнаружили газовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

По факту покушения на сбыт наркотических веществ следственными органами СЛУ МВД на транспорте возбуждено уголовное дело. Также проводится проверка по факту обнаружения оружия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

«Оружие, специальные средства и физическая сила сотрудниками ОМОН при проведении следственно-оперативных мероприятий не применялись», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

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