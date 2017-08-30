В Самарской области бойцы ОМОН взяли штурмом дом наркодилеров

На задержание предполагаемых преступников стражи порядка отправились вместе с бойцами ОМОН Росгвардии, которые произвели штурм домовладения и взяли наркодилеров на «горячем». Как раз в момент захвата трое злоумышленников расфасовывали наркотики для их дальнейшей продажи.

В общей сложности в ходе обыска дома было изъято более 82 граммов героина, свыше 666 тысяч рублей, предположительно, полученных преступным путем. Кроме того, во время осмотра приусадебного участка в автомобильной покрышке стражи правопорядка обнаружили газовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

По факту покушения на сбыт наркотических веществ следственными органами СЛУ МВД на транспорте возбуждено уголовное дело. Также проводится проверка по факту обнаружения оружия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.