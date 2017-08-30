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15:55 (мск), источник: "Российская газета"

Бывший участник петербургской группы «АукцЫон» пропал в Москве

Дочь бывшего участника популярной рок-группы «АукцЫон» Владимира Веселкина Елизавета просит помочь в поисках отца — он, по ее словам, уже больше месяца не отвечает на звонки и в Сети не появляется.

В 2006 году танцор попал под трамвай и лишился ноги. Это вызывает особенную обеспокоенность девушки: «он инвалид, может произойти что угодно», сообщила она на своей странице в соцсети.

По словам дочери, отец не выходит на связь с начала июля. Все попытки с ним связаться за это время оказались безуспешными.

Пропал мой любимейший человек — отец Владимир Олегович Веселкин. Прошу всех не безразличных помочь мне. Живет в Москве, но по телефону звонить бесполезно — не отвечает.
Елизавета Веселкина
Дочь бывшего участника популярной рок-группы «АукцЫон» Владимира Веселкина

В столичную полицию заявлений о пропаже мужчины не поступало, соответственно, сотрудники правоохранительных органов его не ищут. Прокомментировал ситуацию и коллега Веселкина по «АукцЫону» Олег Гаркуша. Он рассказал, что последний раз видел его в Санкт-Петербурге зимой этого года. Причем тогда, по словам Гаркуши, Веселкин был в нетрезвом состоянии.

К слову, ищут бывшего танцора «АукцЫона» не впервые: несколько лет назад он уже пропадал, тогда его поисками занимались волонтеры.

В состав знаменитой группы Владимир Веселкин вошел в 1987 году. Тогда после скандально известного выступления рокеров в Париже на фестивале Printemps de Bourges, сам Рудольф Нуриев пригласил его работать в Гранд-Опера, но тот отказался. В 1992 году танцор покинул «АукцЫон» и занялся сольной карьерой. С 2009 года танцор появляться на публике практически полностью перестал.

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