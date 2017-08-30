Бывший участник петербургской группы «АукцЫон» пропал в Москве
Дочь бывшего участника популярной
Дочь бывшего участника популярной
В 2006 году танцор попал под трамвай и лишился ноги. Это вызывает особенную обеспокоенность девушки: «он инвалид, может произойти что угодно», сообщила она на своей странице в соцсети.
По словам дочери, отец не выходит на связь с начала июля. Все попытки с ним связаться за это время оказались безуспешными.
Пропал мой любимейший человек — отец Владимир Олегович Веселкин. Прошу всех не безразличных помочь мне. Живет в Москве, но по телефону звонить бесполезно — не отвечает.
В столичную полицию заявлений о пропаже мужчины не поступало, соответственно, сотрудники правоохранительных органов его не ищут. Прокомментировал ситуацию и коллега Веселкина по «АукцЫону» Олег Гаркуша. Он рассказал, что последний раз видел его в
В состав знаменитой группы Владимир Веселкин вошел в 1987 году. Тогда после скандально известного выступления рокеров в Париже на фестивале Printemps de Bourges, сам Рудольф Нуриев пригласил его работать в