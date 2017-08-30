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16:14 (мск), источник: РИА Новости

Экс-начальник Службы автодорог Крыма стал фигурантом уголовного дела

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Следователи расследуют уголовное дело в отношении экс-начальника Службы автомобильных дорог Крыма, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

Источник: РИА Новости

Чиновник подозревается в использовании подложного документа при устройстве на работу, он уже уволен по собственному желанию. Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников крымского управления ФСБ.

«По данным следствия, подозреваемый, являясь соучредителем и генеральным директором коммерческой организации, предоставил в отдел кадров ГКУ “Служба автомобильных дорог Республики Крым” подложный документ для назначения на должность первого заместителя начальника данного учреждения. В дальнейшем подозреваемый был назначен на должность начальника», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что речь идет об Алексее Сафронове, который руководил службой автодорог до недавнего времени.

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