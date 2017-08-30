Свердловчанин погиб в ДТП с коровой
На трассе Ревда — Мариинск — Краснояр.
На трассе Ревда — Мариинск — Краснояр.
Днем 30 августа 2017 года на 27-м километре трассы Ревда — Мариинск — Краснояр произошло смертельное ДТП.
Как пояснили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 38-летний водитель УАЗа не справился с управлением и наехал на корову, которая шла по проезжей части. Машина улетела в кювет и опрокинулась. Ее хозяин, не пристегнутый ремнями безопасности, выпал из автомобиля и погиб.
По факту ДТП проводится проверка.
Стоит отметить, что ранее трасса Ревда — Мариинск — Краснояр «прославилась» в СМИ