Свердловчанин погиб в ДТП с коровой

Как пояснили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 38-летний водитель УАЗа не справился с управлением и наехал на корову, которая шла по проезжей части. Машина улетела в кювет и опрокинулась. Ее хозяин, не пристегнутый ремнями безопасности, выпал из автомобиля и погиб.