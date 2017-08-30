Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Определено самое неудачное время дня
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
Коммунальные платежи станут собирать заранее
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ: Виктория Дайнеко упала в обморок в аэропорту
58-летняя располневшая Гузеева в купальнике - СМИ
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
31-летняя Глюкоза показала тело в ажурном наряде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
16:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчанин погиб в ДТП с коровой

На трассе Ревда — Мариинск — Краснояр.

Днем 30 августа 2017 года на 27-м километре трассы Ревда — Мариинск — Краснояр произошло смертельное ДТП.

Как пояснили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 38-летний водитель УАЗа не справился с управлением и наехал на корову, которая шла по проезжей части. Машина улетела в кювет и опрокинулась. Ее хозяин, не пристегнутый ремнями безопасности, выпал из автомобиля и погиб.

По факту ДТП проводится проверка.

Стоит отметить, что ранее трасса Ревда — Мариинск — Краснояр «прославилась» в СМИ из-за того, что подрядчик СУ-196 не отремонтировал ее должным образом. В отношении компании Рафика Карапетяна было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Погубившего мать с ребенком невьянца посадили на 6 лет
СБУ заявила о выдворении журналистки Первого канала из Украины
Программа «Пока все дома» перешла на «Россию 1»
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп: Переговоры не решат северокорейскую проблему
Кокорин поступил в университет
Крупнейший на Земле замкнутый водоем испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису Невероятно, но факт: Кэмерон Диаз отмечает 45-й день рождения. А мы рассказываем о ее незабываемых ролях и невероятном обаянии
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь