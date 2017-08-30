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16:38 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове разбился упавший со строительных лесов рабочий

30 августа около 9 утра в Ростове скончался упавший со строительных лесов рабочий. Он занимался ремонтом фасада дома по адресу пр. Буденновский, 96.

Как сообщают очевидцы, местные жители вызвали пострадавшему скорую помощь, однако он умер до ее приезда.

Сейчас по факту инцидента правоохранительные органы начали проверку. На месте происшествия работали сотрудники полиции и Следственного комитета, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Личность погибшего пока не установлена.

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