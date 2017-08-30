Toyota от удара самосвала перевернулась в Алматы
Жертв и пострадавших нет.
Жертв и пострадавших нет.
АСТАНА, 30 авг — Sputnik. ДТП произошло в Алматы по Восточной объездной, не доезжая до развязки на улице Толе би.
Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы, самосвал двигался по Восточной объездной и, решив перестроиться в крайний правый ряд, не заметил автомобиль Toyota Corolla. Самосвал ударил легковой автомобиль в левое крыло, машина от удара несколько раз перевернулась.
Водитель Toyota Corolla после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
Полиция Алматы выяснит подробности дорожной аварии.