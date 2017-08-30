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16:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Toyota от удара самосвала перевернулась в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 авг — Sputnik. ДТП произошло в Алматы по Восточной объездной, не доезжая до развязки на улице Толе би.

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Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы, самосвал двигался по Восточной объездной и, решив перестроиться в крайний правый ряд, не заметил автомобиль Toyota Corolla. Самосвал ударил легковой автомобиль в левое крыло, машина от удара несколько раз перевернулась.

Водитель Toyota Corolla после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.

Полиция Алматы выяснит подробности дорожной аварии.

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