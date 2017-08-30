Смертельное ДТП на трассе «Джанкой-Феодосия-Керчь»
Сегодня днем (примерно в 12:30) на трассе «Джанкой-Феодосия-Керчь» произошло смертельное ДТП.
Сегодня днем (примерно в 12:30) на трассе «Джанкой-Феодосия-Керчь» произошло смертельное ДТП.
По информации ГИБДД, авария произошла на участке дороги близ пгт. Приморский. Водитель автомобиля «Seat Toledo» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся там с бензовозом DAF. Водитель и пассажир легкового авто погибли на месте происшествия.
Возгорания не произошло. Спасатели МЧС деблокировали пострадавших, однако было поздно. Проводится расследование причин ДТП.