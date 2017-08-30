В Самаре в СИЗО выявлены нарушения прав содержащихся там женщин

Самарской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки исправительной колонии № 15 УФСИН России по Самарской области, при которой созданы функционирующие в режиме следственного изолятора помещения выявлены нарушения прав содержащихся там следственно-арестованных женщин, сообщает надзорное ведомство.

Так, подследственных женщин необоснованно ограничивали в пользовании собственными вещами и предметами первой необходимости — администрация колонии не выдавала тазы для стирки собственных вещей, которые они ранее сами приобрели.

Также ограничивался перечень передаваемых от родственников и иных лиц продуктов питания — ягод, кисломолочных продуктов и др.

Кроме того, подследственные женщины пользовались ржавыми емкостями для питьевой воды.

Спецпрокуратура потребовала от начальника ИК-15 устранить выявленные нарушения закона и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.