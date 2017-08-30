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17:06 (мск), источник: Volga News

В Самаре судят 16 участников преступного сообщества

В Куйбышевском райсуде под председательством федерального судьи Ларисы Макогон началось судебное следствие по делу преступного сообщества, занимавшегося распространением наркотиков.

Источник: Reuters

На скамье подсудимых 16 человек, в том числе четыре женщины. Им предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Еще шестерым подсудимым также вменяется отмывание доходов, полученных преступным путем.

Предварительное следствие посчитало всех подозреваемых участниками преступного сообщества, организаторы которого в этом судебном разбирательстве не участвуют.

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