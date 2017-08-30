В Самаре судят 16 участников преступного сообщества
В Куйбышевском райсуде под председательством федерального судьи Ларисы Макогон началось судебное следствие по делу преступного сообщества, занимавшегося распространением наркотиков.
В Куйбышевском райсуде под председательством федерального судьи Ларисы Макогон началось судебное следствие по делу преступного сообщества, занимавшегося распространением наркотиков.
На скамье подсудимых 16 человек, в том числе четыре женщины. Им предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Еще шестерым подсудимым также вменяется отмывание доходов, полученных преступным путем.
Предварительное следствие посчитало всех подозреваемых участниками преступного сообщества, организаторы которого в этом судебном разбирательстве не участвуют.