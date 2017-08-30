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17:24 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский адвокат Жанна Храпина отправится в колонию: приговор по её делу вступил в силу

Воронежский адвокат Жанна Храпина отказалась от возможности обжаловать реальный срок, который суд назначил ей за обман клиента. Приговор за покушение на мошенничество вступил в законную силу 29 августа, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в суде.

Источник: Вести - Воронеж

Часть срока Храпина уже отбыла в СИЗО. После нескольких месяцев в колонии она сможет просить об условно-досрочном освобождении.

Центральный районный суд вынес приговор адвокату Жанне Храпиной 10 августа. В наказание за преступление адвоката отправили в колонию-поселение на 1 год. Это первый реальный срок по многочисленным «делам адвокатов», которые силовики возбуждали за последние 1,5 года.

Защитницу судили за покушение на мошенничество. За 250 тыс. рублей Жанна Храпина родным Амила Ганбарова, обвиняемого по делу об убийства в кафе «Лесная сказка», повлиять на решение суда и продление домашнего ареста. Жанна Храпина консультировала Ганбаровых после того, как Амила отпустили из СИЗО под домашний арест. Адвоката поймали с поличным 9 марта 2017 года в автомобиле, где она взяла деньги у родных Ганбарова.

На первом этапе следствия Жанна Храпина провела почти 2 месяца в СИЗО. Её отпустили в мае 2017 года, когда женщина стала сотрудничать со следствием. Дело адвоката породило немало слухов и недостоверной информации. Речь идёт об информации в СМИ, согласно которой Жанна Храпина приходится племянницей судье облсуда Юрию Храпину. По некоторым данным, Жанна Храпина, действительно, в кровном родстве с судьей не состоит, она — супруга умершего родственника Юрия Храпина.

После огласки ситуации с адвокатом в СМИ Президиум областного суда вернул дело об убийстве в кафе «Лесная сказка» для рассмотрения в районный суд, а Амила Ганбарова отправил в СИЗО.

Жанна Храпина стала первым адвокатом, который получил реальный срок за обман клиентов. Её дело — одно из многих в череде тех дел юристов, которые связывают с так называемым «зелёным блокнотом». В мае 2016 года при аналогичных обстоятельствах силовики задержали адвоката Марию Григорашенко. У неё якобы обнаружили «зелёный блокнот», подтверждающий неформальные связи адвокатских контор Воронежа и судей облсуда. Сразу после этого свои должности покинули председатель облсуда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов.

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