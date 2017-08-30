На Виштынецком озере загорелась турбаза «Парус»
Утром в среду произошел пожар на Виштынецком озере. Он был зарегистрирован на территории турбазы «Парус», сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Утром в среду произошел пожар на Виштынецком озере. Он был зарегистрирован на территории турбазы «Парус», сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 07:46. Выгорела металлическая будка площадью 18 квадратных метров. Пострадавших нет.
Для борьбы с огнем привлекались три пожарных расчета в составе 10 человек. Причины случившегося устанавливаются.