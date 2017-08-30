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17:18 (мск), источник: Новый Калининград

На Виштынецком озере загорелась турбаза «Парус»

Утром в среду произошел пожар на Виштынецком озере. Он был зарегистрирован на территории турбазы «Парус», сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Новый Калининград

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 07:46. Выгорела металлическая будка площадью 18 квадратных метров. Пострадавших нет.

Для борьбы с огнем привлекались три пожарных расчета в составе 10 человек. Причины случившегося устанавливаются.

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