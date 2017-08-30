Яркое августовское солнце стало причиной тройного ДТП в Бресте

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Три легковых автомобиля столкнулись в Бресте из-за яркого солнца, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

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Авария произошла 30 августа на улице Октябрьской Революции областного центра.

«Брестчанин на Renault Laguna совершил попутное столкновение с припаркованным автомобилем Toyota, который от сильного удара врезался в стоящий впереди Volkswagen», — сказали в ГАИ.

В ДТП никто из людей не пострадал: 30-летний водитель Renault во время движения был пристегнут. Инспекторам мужчина пояснил, что он не заметил припаркованную Toyota, потому что был ослеплен ярким солнцем.

В настоящее время по факту аварии сотрудники ГАИ проводят проверку.