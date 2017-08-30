Яркое августовское солнце стало причиной тройного ДТП в Бресте
Инспекторам виновник аварии пояснил, что он не заметил припаркованную Toyota, потому что был ослеплен ярким солнцем.
Инспекторам виновник аварии пояснил, что он не заметил припаркованную Toyota, потому что был ослеплен ярким солнцем.
МИНСК, 30 авг — Sputnik. Три легковых автомобиля столкнулись в Бресте
Авария произошла 30 августа на улице Октябрьской Революции областного центра.
«Брестчанин на Renault Laguna совершил попутное столкновение с припаркованным автомобилем Toyota, который от сильного удара врезался в стоящий впереди Volkswagen», — сказали в ГАИ.
В ДТП никто из людей не пострадал: 30-летний водитель Renault во время движения был пристегнут. Инспекторам мужчина пояснил, что он не заметил припаркованную Toyota, потому что был ослеплен ярким солнцем.
В настоящее время по факту аварии сотрудники ГАИ проводят проверку.
В Госавтоинспекции в очередной раз призвали автолюбителей быть предельно внимательными при солнечной погоде и по возможности и использовать при езде очки от солнца.