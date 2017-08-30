В подъезде на ул. Курортной нашли тело женщины
В среду, 30 августа, на ул. Курортной нашли тело женщины. Об этом Клопс.Ru сообщил источники в экстренных службах региона.
В среду, 30 августа, на ул. Курортной нашли тело женщины. Об этом Клопс.Ru сообщил источники в экстренных службах региона.
Её обнаружили жильцы дома на входе в подъезд около 11:00. У женщины были в крови голова и грудь.
Информацию подтвердили в региональном СУ СК РФ. На месте работает следователь. На теле женщины обнаружены признаки насильственной смерти. Проводится проверка.