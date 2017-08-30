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18:26 (мск), источник: Ведомости

Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде

Ранее сообщалось о его задержании за стрельбу рядом с Кремлем.

Источник: РИА "Новости"

Бизнесмен, бывший сенатор Умар Джабраилов, задержанный за стрельбу в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

Следователь отпустил Джабраилова после того, как бизнесмена допросили в качестве подозреваемого, знает осведомленный источник «Интерфакса».

В отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Джабраилова задержали сегодня ночью в отеле за стрельбу из наградного пистолета, сообщал «Интерфакс». В МВД подтвердили факт стрельбы в отеле, но не назвали имя подозреваемого. Собеседник РБК в МВД рассказал, что Джабраилова увидели охранники, когда он был в лифте с пистолетом в руке. Когда прибывшие полицейские постучались в номер бывшего сенатора, дверь открыл сам Джабраилов с пистолетом в руке, при этом он заявил: «Без боя не сдамся». Сотрудники правоохранительных органов увидели отверстие в потолке номера и задержали Джабраилова.

Сегодня днем представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) прибыли в ОВД «Китай-город», куда был доставлен Джабраилов. Однако бизнесмена там не оказалось, его отправили на следственные мероприятия в гостиницу Four Seasons. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Денис Набиуллин, передает «РИА Новости».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Конечно, стрельба в центре Москвы - деяние неопасное для общества... Вот воровство пачки масла из магазина - тут без вариантов СИЗО...
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