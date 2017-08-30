Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде
Ранее сообщалось о его задержании за стрельбу рядом с Кремлем.
Ранее сообщалось о его задержании за стрельбу рядом с Кремлем.
Бизнесмен, бывший сенатор Умар Джабраилов, задержанный за стрельбу в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.
Следователь отпустил Джабраилова после того, как бизнесмена допросили в качестве подозреваемого, знает осведомленный источник «Интерфакса».
Джабраилова задержали сегодня ночью в отеле за стрельбу из наградного пистолета, сообщал «Интерфакс». В МВД подтвердили факт стрельбы в отеле, но не назвали имя подозреваемого. Собеседник РБК в МВД рассказал, что Джабраилова увидели охранники, когда он был в лифте с пистолетом в руке. Когда прибывшие полицейские постучались в номер бывшего сенатора, дверь открыл сам Джабраилов с пистолетом в руке, при этом он заявил: «Без боя не сдамся». Сотрудники правоохранительных органов увидели отверстие в потолке номера и задержали Джабраилова.
Сегодня днем представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) прибыли в ОВД «Китай-город», куда был доставлен Джабраилов. Однако бизнесмена там не оказалось, его отправили на следственные мероприятия в гостиницу Four Seasons. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Денис Набиуллин, передает «РИА Новости».