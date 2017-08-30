Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде

Джабраилова задержали сегодня ночью в отеле за стрельбу из наградного пистолета, сообщал «Интерфакс». В МВД подтвердили факт стрельбы в отеле, но не назвали имя подозреваемого. Собеседник РБК в МВД рассказал, что Джабраилова увидели охранники, когда он был в лифте с пистолетом в руке. Когда прибывшие полицейские постучались в номер бывшего сенатора, дверь открыл сам Джабраилов с пистолетом в руке, при этом он заявил: «Без боя не сдамся». Сотрудники правоохранительных органов увидели отверстие в потолке номера и задержали Джабраилова.