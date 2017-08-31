На железной дороге в Воронежской области в 2017 году погибли 16 человек

Если за восемь месяцев 2016 года на железной дороге в регионе произошло 20 несчастных случаев, из них 16 со смертельным исходом, то в 2017-м — 31 случай с 24 погибшими.

С начала 2017 года пострадали четверо несовершеннолетних. В июле на перегоне «Воронеж-1 — Отрожка» был тяжело травмирован трёхлетний ребёнок, оставшийся без присмотра родителей. Трое подростков погибли от удара электрического тока контактной сети (в марте на станциях «Хреновая» и «Митрофановка», в июле на перегоне «Бобров — Хреновая»).