В Волгограде введен план «Перехват» по поиску водителя, сбившего 5-летнюю девочку
В Волгограде введен план «Перехват» по поиску водителя, сбившего 5-летнюю девочку.
В Волгограде введен план «Перехват» по поиску водителя, сбившего 5-летнюю девочку.
Сегодня, 30 августа, около 15:30 в Кировском районе Волгограда произошла авария, сообщает ВДТВ
У дома по улице Розовая неустановленный водитель сбил 5-летнюю девочку, после чего с места ДТП скрылся.
Ребенка с травмой ноги доставили в больницу. Очевидцы помнят лишь фрагмент номера автомашины — цифры «490», марка машины не известна. Цвет —
Отдельный батальон