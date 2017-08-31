Двое жителей Воронежа попались на краже как минимум 7 велосипедов
В Воронеже стражи порядка задержали горожан 29 и 30 лет. Их подозревают в том, что они совершили серию краж велосипедов.
В Воронеже стражи порядка задержали горожан 29 и 30 лет. Их подозревают в том, что они совершили серию краж велосипедов.
На «дело» воронежцы стали выходить весной 2017-го. Они заходили в подъезды многоэтажек. С собой брали инструмент для того, что им можно было перекусывать тросики с замками. И таким путем похищали стоявшие на лестничных клетках велосипеды.
«Во время обыска изъяты несколько двухколесных транспортных средств. Их молодые люди продать ещё не успели», — отметили в МВД.
По данным полиции, на счету злоумышленников как минимум 7 краж. Сейчас они в изоляторе. По факту преступлений возбуждено дело.