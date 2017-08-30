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19:53 (мск), источник: ТАСС

Обвиняемого в избиении блогера в парке Горького арестовали на 1,5 месяца

Корней Макаров останется под арестом до 13 октября, защита намерена обжаловать решение суда.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы до 13 октября санкционировал арест сына актера телесериала «Интерны» Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера Станислава Думкина в Парке им. Горького. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Макарова меру пресечения в виде ареста на срок 1 месяц и 14 суток — до 13 октября», — огласила судья.

Защита намерена обжаловать данное решение.

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