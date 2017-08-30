Обвиняемого в избиении блогера в парке Горького арестовали на 1,5 месяца
Корней Макаров останется под арестом до 13 октября, защита намерена обжаловать решение суда.
Корней Макаров останется под арестом до 13 октября, защита намерена обжаловать решение суда.
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы до 13 октября санкционировал арест сына актера телесериала «Интерны» Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера Станислава Думкина в Парке им. Горького. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Макарова меру пресечения в виде ареста на срок 1 месяц и 14 суток — до 13 октября», — огласила судья.
Защита намерена обжаловать данное решение.