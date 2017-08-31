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08:33 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем грузовик протаранил две фуры: водителя госпитализировали

В среду, 30 августа, на трассе М-4 «Дон» произошла авария с тремя грузовиками. ЧП случилось около 13:50 на 465 км дороги.

Источник: Новости Воронежа

По данным МВД, 40-летний житель Карелии на грузовике International ехал в сторону Ростова-на-Дону. В один момент он столкнулся с фурами Scania и DAF.

«В результате ДТП водитель автомобиля International получил травмы и госпитализирован в облбольницу № 1», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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