Под Воронежем грузовик протаранил две фуры: водителя госпитализировали
В среду, 30 августа, на трассе М-4 «Дон» произошла авария с тремя грузовиками. ЧП случилось около 13:50 на 465 км дороги.
В среду, 30 августа, на трассе М-4 «Дон» произошла авария с тремя грузовиками. ЧП случилось около 13:50 на 465 км дороги.
По данным МВД, 40-летний житель Карелии на грузовике International ехал в сторону
«В результате ДТП водитель автомобиля International получил травмы и госпитализирован в облбольницу № 1», — рассказали в