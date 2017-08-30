Две автомашины BMW и Toyota столкнулись в Алматы

Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы случившегося, автомашина BMW 5 двигалась в западном направлении по улице Домбровского и выезжала на улицу Лавренева. В это время в северном направлении по этой улице двигался другой автомобиль марки BMW 7. Не успев среагировать, водитель выскочил на встречную полосу, ударил автомобиль в заднее крыло, автомашина вылетела в кювет.