Две автомашины BMW и Toyota столкнулись в Алматы
Пострадал один из водителей, у него
Пострадал один из водителей, у него
АСТАНА, 30 авг — Sputnik. Крупное ДТП произошло на пересечении улиц Лавренева и Домбровского.
Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы случившегося, автомашина BMW 5 двигалась в западном направлении по улице Домбровского и выезжала на улицу Лавренева. В это время в северном направлении по этой улице двигался другой автомобиль марки BMW 7. Не успев среагировать, водитель выскочил на встречную полосу, ударил автомобиль в заднее крыло, автомашина вылетела в кювет.
От удара вторая машина вылетела на встречную полосу, где автомашина столкнулась с Toyota Estimа, которая двигалась по Лавренева в южном направлении.
В дорожной аварии пострадал водитель BMW 7, его с
Полиция Алматы выясняет подробности случившегося.