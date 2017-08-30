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22:53 (мск), источник: Sputniknews.kz

Две автомашины BMW и Toyota столкнулись в Алматы

Пострадал один из водителей, у него черепно-мозговая травма.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 авг — Sputnik. Крупное ДТП произошло на пересечении улиц Лавренева и Домбровского.

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Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы случившегося, автомашина BMW 5 двигалась в западном направлении по улице Домбровского и выезжала на улицу Лавренева. В это время в северном направлении по этой улице двигался другой автомобиль марки BMW 7. Не успев среагировать, водитель выскочил на встречную полосу, ударил автомобиль в заднее крыло, автомашина вылетела в кювет.

От удара вторая машина вылетела на встречную полосу, где автомашина столкнулась с Toyota Estimа, которая двигалась по Лавренева в южном направлении.

В дорожной аварии пострадал водитель BMW 7, его с черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

Полиция Алматы выясняет подробности случившегося.

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