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22:37 (мск), источник: 365info.kz

Серьезный пожар произошел в центре Алматы

Вечером 30 июня на улице Шевченко в Алматы загорелись хозпостройки, сообщила официальный представитель департамента по ЧС Сандугаш Баймухамбетова.

Источник: 365info.kz

Сообщение о пожаре поступило на пульт «101» в 19.04. Через 8 минут первые пожарные расчеты прибыли по адресу Шевченко, 147.

Огнеборцы увидели, что открытым пламенем горят хозпостройки. 14 человек тушат огонь, задействовано 4 единицы техники.

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