Серьезный пожар произошел в центре Алматы
Вечером 30 июня на улице Шевченко в Алматы загорелись хозпостройки, сообщила официальный представитель департамента по ЧС Сандугаш Баймухамбетова.
Вечером 30 июня на улице Шевченко в Алматы загорелись хозпостройки, сообщила официальный представитель департамента по ЧС Сандугаш Баймухамбетова.
Сообщение о пожаре поступило на пульт «101» в 19.04. Через 8 минут первые пожарные расчеты прибыли по адресу Шевченко, 147.
Огнеборцы увидели, что открытым пламенем горят хозпостройки. 14 человек тушат огонь, задействовано 4 единицы техники.