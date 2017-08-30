Грузовик наехал на двух человек в центре Москвы
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Два пешехода пострадали после наезда грузовика в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» в среду в
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Два пешехода пострадали после наезда грузовика в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» в среду в
«На улице Каретный ряд, 4 грузовик МАЗ наехал на двоих пешеходов. Их госпитализируют с различными травмами», — говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, грузовик скрылся с места происшествия, в городе объявлен план «Перехват».