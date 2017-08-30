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21:17 (мск), источник: Интерфакс

Грузовик наехал на двух человек в центре Москвы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Два пешехода пострадали после наезда грузовика в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» в среду в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

«На улице Каретный ряд, 4 грузовик МАЗ наехал на двоих пешеходов. Их госпитализируют с различными травмами», — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, грузовик скрылся с места происшествия, в городе объявлен план «Перехват».

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