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21:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии 19-летняя девушка пропала, написав в статусе «боюсь»

Поиски Эльвины Лукмановой ведут родные и близкие.

Источник: Комсомольская правда

29 августа в Башкирии пропала 19-летняя Эльвина Лукманова. Жительница села Ишлы Аургазинского района поехала в Уфу заселяться в общежитие. По словам родных, около 11 часов дня она села в «Газель» к мужчине возрастом 50−55 лет. Со слова матери, в «Газели» больше никого не было.

Около полуночи того же дня она зашла на свою страницу ВКонтакте. Ее статус — «боюсь» — сильно напугал близких. Вот уже вторые сутки ее телефон не отвечает, никакой информации о ней нет. По версии матери, кто-то мог зайти с ее мобильника в соцсеть.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить в полицию. Позвонить также можно по телефону нашей редакции 8 (347) 292−44−47. Кроме того, сообщить любую информацию можно, обратившись в социальных сетях к редактору сайта.

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