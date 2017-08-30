В Башкирии 19-летняя девушка пропала, написав в статусе «боюсь»

Источник: Комсомольская правда

29 августа в Башкирии пропала 19-летняя Эльвина Лукманова. Жительница села Ишлы Аургазинского района поехала в Уфу заселяться в общежитие. По словам родных, около 11 часов дня она села в «Газель» к мужчине возрастом 50−55 лет. Со слова матери, в «Газели» больше никого не было.

Около полуночи того же дня она зашла на свою страницу ВКонтакте. Ее статус — «боюсь» — сильно напугал близких. Вот уже вторые сутки ее телефон не отвечает, никакой информации о ней нет. По версии матери, кто-то мог зайти с ее мобильника в соцсеть.