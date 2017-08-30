Полиция задержала наехавшего на людей в центре Москвы водителя грузовика
Водитель грузовика, сбивший двух человек в центре Москвы, задержан. Пострадавшие госпитализированы. Ранее сообщалось, что виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Водитель грузовика, сбивший двух человек в центре Москвы, задержан. Пострадавшие госпитализированы. Ранее сообщалось, что виновник ДТП скрылся с места происшествия.
В Москве задержали водителя МАЗ, который сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места происшествия, сообщили РБК в
«В 20:10 по адресу Большой каретный переулок, дом 4 произошло ДТП. Водитель, управляя автомашиной МАЗ, совершил наезд на двух пешеходов, с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники полиции задержали автомобиль с водителем в районе Капотня», — сказали в ведомстве.
По словам собеседника РБК, пешеходов госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, добавил сотрудник
Представитель МВД подчеркнул, что информация о том, что водитель грузовика намеренно протаранил группу людей, не соответствует действительности. Речь, по его словам, идет о ДТП.