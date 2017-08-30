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22:09 (мск), источник: РБК

Полиция задержала наехавшего на людей в центре Москвы водителя грузовика

Водитель грузовика, сбивший двух человек в центре Москвы, задержан. Пострадавшие госпитализированы. Ранее сообщалось, что виновник ДТП скрылся с места происшествия.

В Москве задержали водителя МАЗ, который сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места происшествия, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД. По словам собеседника агентства, водителя задержали в районе Капотня.

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«В 20:10 по адресу Большой каретный переулок, дом 4 произошло ДТП. Водитель, управляя автомашиной МАЗ, совершил наезд на двух пешеходов, с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники полиции задержали автомобиль с водителем в районе Капотня», — сказали в ведомстве.

По словам собеседника РБК, пешеходов госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, добавил сотрудник пресс-службы.

Представитель МВД подчеркнул, что информация о том, что водитель грузовика намеренно протаранил группу людей, не соответствует действительности. Речь, по его словам, идет о ДТП.

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