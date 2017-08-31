Певица Линда пострадала в результате ДТП с участием грузовика в Москве

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Певица Светлана Гейман, более известная как Линда, оказалась в числе пострадавших в результате наезда большегрузного автомобиля на Каретном ряде в Москве. ДТП произошло вечером 30 августа.

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Двигаясь в темное время суток, большегрузный автомобиль наехал на двух пешеходов и не останавливаясь проследовал дальше. Водителя удалось задержать на окраине столицы, в Капотне, в ходе плана «Перехват». В настоящее время идет допрос лица, управлявшего транспортным средством.

Полиция пока исключает версию теракта, считая это ДТП в ходе которого водитель не справился с управлением.

39-летнюю певицу доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского. У нее диагностированы ушиб спины и таза. Второй пострадавшей, по некоторым данным, является 19-летняя племянница певицы Анна Вагнер. У нее отмечены множественные переломы стопы.