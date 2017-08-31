Полиция не стала возбуждать дело о «спаивании» сбитого в Балашихе мальчика

Источник: РИА "Новости"

«После получения судебно-медицинской экспертизы из Государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Бюро судебно-медицинской экспертизы” города Железнодорожный в порядке ст. ст. 144−145 УПК РФ назначена доследственная проверка по факту обнаружения признаков состава преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий)», — сообщили в пресс-службе.

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По данным МВД, проверка проводилась с целью установления обстоятельств попадания в кровь погибшего ребенка алкоголя.

«По результатам проверки 26 августа вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы переданы в прокуратуру г. о. Балашиха для проверки законности принятого решения», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал RT сообщил, что полиция может возбудить уголовное дело о «спаивании» взрослыми шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в апреле.

ДТП во дворе

15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колёсами автомобиля, которым управляла 31-летняя Ольга Алисова, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (один из районов Балашихи). Автомобиль наехал на ребенка и протащил его не менее 10 метров. Женщине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

6 июля Железнодорожный городской суд отправил Алисову под арест до 15 сентября. Позже арест Алисовой был продлен до 30 января 2018 года.

Алкоголь в крови и проверки

При этом судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала тогда, что Главное управление МВД по Московской области проводит служебную проверку, в ходе которой будут изучены материалы уголовного дела, дана оценка действиям должностных лиц.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности (ст. 293 УК РФ) и о допросе проводивших экспертизу специалистов.

Прокуратура Московской области потребовала передать для дальнейшего расследования материалы дела из Балашихинского следственного управления МВД в специализированное подразделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий подмосковного управления МВД.

21 июня представитель областного управления Следственного комитета России Елена Фокина заявила «Интерфаксу», что следователи намерены установить, при каких обстоятельствах ребенок мог употребить алкоголь.