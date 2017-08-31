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10:30 (мск), источник: Интерфакс

Полиция не стала возбуждать дело о «спаивании» сбитого в Балашихе мальчика

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Подмосковная полиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела о вовлечении в антиобщественные действия шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП весной в Балашихе, сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе регионального главка полиции.

Источник: РИА "Новости"

«После получения судебно-медицинской экспертизы из Государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Бюро судебно-медицинской экспертизы” города Железнодорожный в порядке ст. ст. 144−145 УПК РФ назначена доследственная проверка по факту обнаружения признаков состава преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий)», — сообщили в пресс-службе.

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По данным МВД, проверка проводилась с целью установления обстоятельств попадания в кровь погибшего ребенка алкоголя.

«По результатам проверки 26 августа вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы переданы в прокуратуру г. о. Балашиха для проверки законности принятого решения», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал RT сообщил, что полиция может возбудить уголовное дело о «спаивании» взрослыми шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в апреле.

ДТП во дворе

15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колёсами автомобиля, которым управляла 31-летняя Ольга Алисова, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (один из районов Балашихи). Автомобиль наехал на ребенка и протащил его не менее 10 метров. Женщине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

6 июля Железнодорожный городской суд отправил Алисову под арест до 15 сентября. Позже арест Алисовой был продлен до 30 января 2018 года.

Алкоголь в крови и проверки

При этом судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала тогда, что Главное управление МВД по Московской области проводит служебную проверку, в ходе которой будут изучены материалы уголовного дела, дана оценка действиям должностных лиц.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности (ст. 293 УК РФ) и о допросе проводивших экспертизу специалистов.

Прокуратура Московской области потребовала передать для дальнейшего расследования материалы дела из Балашихинского следственного управления МВД в специализированное подразделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий подмосковного управления МВД.

21 июня представитель областного управления Следственного комитета России Елена Фокина заявила «Интерфаксу», что следователи намерены установить, при каких обстоятельствах ребенок мог употребить алкоголь.

Она подтвердила, что, согласно результатам молекулярно-генетической экспертизы, проведённой в Главном управлении криминалистики СКР, в крови мальчика обнаружен этиловый спирт в количестве 2,7 промилле.

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28 августа© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
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Сергей Костенко
Интересно, как у Колокольцева с компетенцией - с серьёзным видом с экрана телевизора рассказывать о наличии 2,6 промилле в крови шестилетнего(!!!) ребёнка???
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