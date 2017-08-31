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07:33 (мск), источник: Nur.kz

Крупное ДТП с участием трех авто произошло в Алматы

В результате аварии пострадал водитель одного из BMW, его с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Источник: Nur.kz

ДТП произошло в Алматы на пересечении улиц Лавренева и Домбровского. В результате аварии пострадал водитель одного из BMW, его с тяжелыми травмами доставили в больницу, передает Zakon.kz.

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По одной из версий автомашина BMW стояла на перекрестке и пропускала Toyota Lucida, по другой версии автомобиль выскочил перед BMW 7 и водитель вырулил на встречку и там предположительно столкнулся с BMW 5. После чего автомобиль вылетел с дороги.

Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы случившегося, автомашина BMW 5 двигалась в западном направлении по улице Домбровского и выезжала на улицу Лавренева.

В это время в северном направлении по этой улице двигался другой автомобиль марки BMW 7. Не успев среагировать, водитель выскочил на встречную полосу, ударил автомобиль в заднее крыло, автомашина вылетела в кювет.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz
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