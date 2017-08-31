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07:09 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанина отправили в колонию за оправдание терроризма в соцсетях

Мужчина долгое время придерживался радикальных религиозных взглядов.

Источник: AP 2017

В дальневосточной столице перед судом предстал 26-летний мужчина, который попал под уголовное преследование из-за материалов, которые он размещал на своей личной странице в одной из социальных сетей. Хабаровчанина признали виновным.

Для того, чтобы решить его судьбу, в краевом центре была организована выездная сессия Приволжского окружного военного суда. Ранее злоумышленника задержали сотрудники регионального управления ФСБ России.

«В России только четыре окружных военных суда, которые имеют право выносить приговоры, связанные с терроризмом — Московский, Северо-Кавказский, Приволжский и Дальневосточный, вошедший в этот список в мае 2017 года. Следствие по уголовному делу было завершено до этого, поэтому хабаровчанина судили на выездной сессии», — рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю.

Следователи установили, что житель города долгое время придерживался радикально-религиозных взглядов и интересовался деятельностью международных террористических организаций. Чтобы продемонстрировать, что он считает практику терроризма «правильной и нуждающейся в подражании», мужчина выложил на своей личной странице в социальной сети несколько видеороликов.

«Результаты психолого-лингвистической экспертизы показали, что опубликованные материалы содержали признаки оправдания идеологии насилия и героизации участников террористических организаций. Согласно российскому законодательству, это также является терроризмом», — сообщили в ведомстве.

Приволжский окружной военный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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