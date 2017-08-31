Хабаровчанина отправили в колонию за оправдание терроризма в соцсетях
Мужчина долгое время придерживался радикальных религиозных взглядов.
Мужчина долгое время придерживался радикальных религиозных взглядов.
В дальневосточной столице перед судом предстал 26-летний мужчина, который попал под уголовное преследование
Для того, чтобы решить его судьбу, в краевом центре была организована выездная сессия Приволжского окружного военного суда. Ранее злоумышленника задержали сотрудники регионального управления ФСБ России.
«В России только четыре окружных военных суда, которые имеют право выносить приговоры, связанные с терроризмом — Московский,
Следователи установили, что житель города долгое время придерживался
«Результаты
Приволжский окружной военный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в