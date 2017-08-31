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09:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин случайно выстрелил в голову своему знакомому

Пострадавшего экстренно доставили в больницу.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали местного жителя, который выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В скорую помощь поступило сообщение о том, что в автосервисе на улице Антенной находится мужчина с травмой головы. Раненого экстренно доставили в стационар. Сейчас его жизнь вне опасности.

Оказалось, что травму мужчина получил во время застолья. Потерпевший — работник станции техобслуживания — стал показывать подвыпившим товарищам пистолет, внешне не отличимый от пистолета Макарова. Один из приятелей попросил его посмотреть оружие. Вертя пистолет в руках, нетрезвый горожанин случайно выстрелил. Резиновая пуля попала автослесарю в голову.

Раненый объяснил, что нашел травматический пистолет несколько лет назад и хранил его в помещении сервиса.

42-летний мужчина, который выстрелил в знакомого, стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. С мужчины взяли подписку о невыезде.

Как отметили в полиции, 20 лет назад фигуранта привлекли к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом оружия.

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