Хабаровчанин случайно выстрелил в голову своему знакомому

В Хабаровске сотрудники полиции задержали местного жителя, который выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В скорую помощь поступило сообщение о том, что в автосервисе на улице Антенной находится мужчина с травмой головы. Раненого экстренно доставили в стационар. Сейчас его жизнь вне опасности.

Оказалось, что травму мужчина получил во время застолья. Потерпевший — работник станции техобслуживания — стал показывать подвыпившим товарищам пистолет, внешне не отличимый от пистолета Макарова. Один из приятелей попросил его посмотреть оружие. Вертя пистолет в руках, нетрезвый горожанин случайно выстрелил. Резиновая пуля попала автослесарю в голову.

Раненый объяснил, что нашел травматический пистолет несколько лет назад и хранил его в помещении сервиса.

42-летний мужчина, который выстрелил в знакомого, стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. С мужчины взяли подписку о невыезде.