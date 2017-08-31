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07:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае сын набросился с ножом на мать

Мужчину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью.

Жителя Чусового осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью матери. Как пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю, преступление совершил 44-летний ранее судимый горожанин.

В марте этого года мужчина выпивал вместе со своей 67-летней матерью. Возникла ссора. Сын сначала несколько раз ударил мать кулаками по голове и телу, а затем нанес ей удар ножом в область грудной клетки.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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