В Пермском крае сын набросился с ножом на мать
Мужчину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью.
Мужчину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью.
Жителя Чусового осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью матери. Как пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю, преступление совершил 44-летний ранее судимый горожанин.
В марте этого года мужчина выпивал вместе со своей 67-летней матерью. Возникла ссора. Сын сначала несколько раз ударил мать кулаками по голове и телу, а затем нанес ей удар ножом в область грудной клетки.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.