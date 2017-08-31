Житель Башкирии сообщил в полицию о бомбе в МФЦ

37-летний житель города Октябрьский ответит перед судом за ложное сообщение о бомбе. В июне этого года мужчина сообщил правоохранителям, что взрывоопасный предмет находится в многофункциональном центре «Мои документы». Из здания центра в срочном порядке эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

Как выяснят позже, мужчина позвонил в диспетчерскую службу, изрядно выпив: скорее всего, он не осознавал, какая ответственность за «шутку» ляжет на его плечи. Обвиняемый полностью признал свою вину, тем не менее, ему грозит до трех лет лишения свободы.