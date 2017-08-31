Новосибирец выпал из окна и разбился насмерть
Трагедия произошла поздно вечером в Кировском районе, рассказали очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Трагедия произошла поздно вечером в Кировском районе, рассказали очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Новосибирец выпал из окна и разбился насмерть в Кировском районе, сообщили очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
30 августа около 11 часов вечера мужчина выпал из окна дома № 4/1 на улице Беловежской. Падение произошло примерно с высоты 15 этажа.
По словам очевидцев, пострадавший был голый и приземлился на крышу припаркованного автомобиля. Лада получила серьезные повреждения — у нее выбиты стекла и вмята крыша.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и врачи.
Мужчина скончался на месте.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.