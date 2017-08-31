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07:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец выпал из окна и разбился насмерть

Трагедия произошла поздно вечером в Кировском районе, рассказали очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Новосибирец выпал из окна и разбился насмерть в Кировском районе, сообщили очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

30 августа около 11 часов вечера мужчина выпал из окна дома № 4/1 на улице Беловежской. Падение произошло примерно с высоты 15 этажа.

По словам очевидцев, пострадавший был голый и приземлился на крышу припаркованного автомобиля. Лада получила серьезные повреждения — у нее выбиты стекла и вмята крыша.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и врачи.

Мужчина скончался на месте.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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