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08:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омске разбился промышленный альпинист

Работник УК «Монтажник» упал с четвертого этажа, когда заделывал межплиточные щели. С серьезными травмами мужчина доставлен в больницу.

Вчера, в шестом часу вечера, в БСМП-1 от дома № 14 на проспекте Королева был доставлен 25-летний мужчина. Врачи обнаружили у него перелом груди, поясничного отдела, переломы ребер и ноги, травму головы.

«Вечернему Омску» стало известно, что молодой омич работает в управляющей компании «Монтажник». Вчера он заделывал межплиточные швы и, по неустановленным пока причинам, упал с высоты четвертого этажа. По факту несчастного случая на производстве сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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