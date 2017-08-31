В Омске разбился промышленный альпинист
Работник УК «Монтажник» упал с четвертого этажа, когда заделывал межплиточные щели. С серьезными травмами мужчина доставлен в больницу.
Работник УК «Монтажник» упал с четвертого этажа, когда заделывал межплиточные щели. С серьезными травмами мужчина доставлен в больницу.
Вчера, в шестом часу вечера, в БСМП-1 от дома № 14 на проспекте Королева был доставлен 25-летний мужчина. Врачи обнаружили у него перелом груди, поясничного отдела, переломы ребер и ноги, травму головы.
«Вечернему Омску» стало известно, что молодой омич работает в управляющей компании «Монтажник». Вчера он заделывал межплиточные швы и, по неустановленным пока причинам, упал с высоты четвертого этажа. По факту несчастного случая на производстве сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.