Из-за наводнения в Хьюстоне может взорваться химический завод
Химический завод в затопленном городе Хьюстон в ближайшие дни может загореться или взорваться.
Химический завод в затопленном городе Хьюстон в ближайшие дни может загореться или взорваться.
Завод Arkema прекратил работу в пятницу, еще до начала урагана.
Однако
Завод занимается производством органических пероксидов, и хранящиеся там химикаты представляют опасность при высоких температурах.
«Теперь вещества могут взорваться и вызвать мощный пожар, — цитирует Рейтер главу компании Ричарда Роуэра. — Высокий уровень воды на территории, а также отсутствие электричества не оставляют нам ни единой возможности это предотвратить».
Последствия урагана унесли жизни уже по меньшей мере 25 человек.
Также
Национальная метеорологическая служба США понизила статус «Харви» до низшего — «тропической депрессии», однако синоптики продолжают прогнозировать сильные дожди над восточным Техасом и западной Луизианой.
По словам главы Arkema, потенциальный пожар вряд ли перекинется за территорию завода, однако жители округа Харрис в радиусе полутора миль (2,4 км) вокруг завода были эвакуированы в качестве меры предосторожности.