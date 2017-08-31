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07:00 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Бывший муж Дарьи Зембицкой из Нижнего Тагила признался в расправе над женой

Мужчина обстоятельно рассказал, как убивал 27-летнюю супругу.

В Ленинском райсуде Нижнего Тагила накануне выступил с признательными показаниями подозреваемый в убийстве бывший муж 27-летней тагильчанки Дарьи Зембицкой — Сергей Какшин. Мужчина откровенно рассказал, как разобрался с молодой супругой, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на агентство «Все новости».

Сергей Какшин признался, как расправился с Дарьей Зембицкой 9 января 2017 года. Причиной стал типичный бытовой конфликт на почве ревности. Накануне убийства Сергей Какшин поругался с экс-супругой в социальных сетях, подозревая, что у девушки появился возлюбленный. На следующее утро он приехал к ней домой. Возникла типичная словесная перепалка с оскорблениями и мужчина, не выдержав, накинулся на нее с кулаками.

«Тогда я решил её убить. Но меня спугнули. Я отъехал к соседнему подъезду и стал наблюдать. Я был зол, и хотел продолжить бить её, ждал подходящего момента», — признался Какшин.

Девушка направилась домой, но, не дойдя до двери подъезда, упала. Бывший супруг, подумав, что она умерла, решил избавить от тела, положив его в машину. Но по дороге Дарья очнулась.

«Она достала телефон, что-то сказала тихо. Я удивился очень, что она жива, и решил, что так нельзя — нужно добивать. Поэтому, доехав до пустыря, нанёс ей удар по голове, а затем этой же ногой наступил ей на горло и задушил. Убедился, что в этот раз умерла. Затем выкинул телефон, который был куплен, кстати, на мои деньги. Раскаиваюсь, слабаком оказался, не смог победить свои чувства. Очень сильно любил её, жить без неё не мог. А где любовь — там нет милосердия», — подытожил Какшин.

Судебное разбирательство по уголовному делу перенесено на 10 октября. Стороны готовятся к дополнениям по материалам дела. Сергей Какшин обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме этого родные Дарьи Зембицкой требуют 13 млн рублей возмещения морального вреда. Из них 10 млн рублей должны достаться двум сыновьям погибшей.

Напомним, что тело молодой девушки было найдено в лесу недалеко от трассы, закопанное в снег. Тело девушки нашли на третьи сутки после момента убийства. Сергей Какшин в тот же день дал признательные показания. Однако до этого пытался замести следы преступления, обращаясь в детский садик, где должны были находиться их дети, и писал СМС о том, завелась ли у Даши машины в сильный мороз.

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