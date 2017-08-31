Массовое ДТП произошло в Заельцовском районе Новосибирска

На повороте с Красного проспекта на Мочищенское шоссе столкнулись пять автомобилей — «КамАЗ», «Ford Focus», «ВАЗ 2114», «Chevrolet Lacetti» и «Nissan March».

«КамАЗ» и «Ford» ехали по Мочищенскому шоссе со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Северная. При повороте с шоссе на Красный проспект грузовик задевает «Форд», хетчбэк занесло и выбросило на встречную полосу. Он ударил «Chevrolet Lacetti», от столкновения его сместило и «Chevrolet» задел «Ладу». В этот момент в «Форд» врезался «Ниссан».