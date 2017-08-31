Массовое ДТП произошло в Заельцовском районе Новосибирска
Пять машин столкнулись на повороте с Красного проспекта на Мочищенское шоссе, сообщают в группе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Пять машин столкнулись на повороте с Красного проспекта на Мочищенское шоссе, сообщают в группе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Массовое ДТП произошло в Заельцовском районе Новосибирска 31 августа около 8 утра, рассказали в группе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
На повороте с Красного проспекта на Мочищенское шоссе столкнулись пять автомобилей — «КамАЗ», «Ford Focus», «ВАЗ 2114», «Chevrolet Lacetti» и «Nissan March».
«КамАЗ» и «Ford» ехали по Мочищенскому шоссе со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Северная. При повороте с шоссе на Красный проспект грузовик задевает «Форд», хетчбэк занесло и выбросило на встречную полосу. Он ударил «Chevrolet Lacetti», от столкновения его сместило и «Chevrolet» задел «Ладу». В этот момент в «Форд» врезался «Ниссан».
«Сильно никто не пострадал, прибывшие медики оказали участникам разовую медицинскую помощь — от госпитализации все отказались», — добавили в «Автоспасе».
На месте ДТП работают сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.