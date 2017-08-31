Водителя, сбившего велосипедиста на дороге, разыскивают в Магнитогорске

Водителя, скрывшегося после ДТП с участием велосипедиста, разыскивают в Магнитогорске, сообщают в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города.

Аварию в районе дома № 4а на Северном переходе зафиксировали 26 августа в 15:09. По данным полицейских, водитель неустановленного автомобиля неправильно выбрал боковую дистанцию и сбил ехавшего рядом в попутном направлении 46-летнего мужчину на велосипеде.

«Обращаемся к участникам дорожного движения. Если у вас есть информация о данном дорожно-транспортном происшествии либо запись с видеорегистраторов, просим обратиться в ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску по адресу: ул. Советская дом 42, кабинеты 322, 507, телефоны (29−99−03, 29−86−50). Анонимность гарантируется», — сообщают в ведомстве.