Водителя, сбившего велосипедиста на дороге, разыскивают в Магнитогорске
Сотрудники ГИБДД просят помощи у свидетелей аварии.
Сотрудники ГИБДД просят помощи у свидетелей аварии.
Водителя, скрывшегося после ДТП с участием велосипедиста, разыскивают в Магнитогорске, сообщают в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города.
Аварию в районе дома № 4а на Северном переходе зафиксировали 26 августа в 15:09. По данным полицейских, водитель неустановленного автомобиля неправильно выбрал боковую дистанцию и сбил ехавшего рядом в попутном направлении 46-летнего мужчину на велосипеде.
«Обращаемся к участникам дорожного движения. Если у вас есть информация о данном
Напомним, ранее в Магнитогорске 76-летний водитель иномарки сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре».