В Новосибирске несовершеннолетнюю унесло течением

Вчера в Оби чуть не утонула 17 летняя жительница Новосибирска. Не рассчитав свои силы, она слишком далеко отплыла от берега, и её унесло течением.

«В районе Спасательного поста “Пескобаза” дежуривший рядом экипаж спасателей МАСС заметил пловчиху, поднял на борт и доставил на берег», — сообщили в группе Спасатели МАСС. Девушка не успела нахлебаться воды, но психологическая помощь ей понадобилась. После беседы со специалистом она ушла домой в сопровождении подруг.