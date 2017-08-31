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07:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске несовершеннолетнюю унесло течением

Девушке успели помочь спасатели.

Вчера в Оби чуть не утонула 17 летняя жительница Новосибирска. Не рассчитав свои силы, она слишком далеко отплыла от берега, и её унесло течением.

«В районе Спасательного поста “Пескобаза” дежуривший рядом экипаж спасателей МАСС заметил пловчиху, поднял на борт и доставил на берег», — сообщили в группе Спасатели МАСС. Девушка не успела нахлебаться воды, но психологическая помощь ей понадобилась. После беседы со специалистом она ушла домой в сопровождении подруг.

Не смотря на то, что в городе установилась тёплая погода, спасатели рекомендуют воздержаться от купания, потому что температура воды с каждым днём становится всё ниже. Без специальной подготовки длительное нахождение в такой воде может закончится печальными последствиями. Если Вам, или оказавшемуся рядом человеку срочно требуется помощь, то стоит позвонить по телефонам: 051 или 231−06−49.

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