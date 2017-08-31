В Омской области из-за спора утонул пьяный сельчанин

Во вторник, 29 августа, на котловане около села Сергеевка Оконешниковского района произошел несчастный случай. На берегу отдыхала компания местных жителей. Подвыпивший 52-летний мужчина поспорил, что переплывет котлован.

Начав заплыв, в нескольких метрах от берега он начал тонуть. Друзья бросились в воду, чтобы его спасти. Когда мужчину вытащили на берег, он был уже мертв.