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07:12 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области из-за спора утонул пьяный сельчанин

Мужчина решил доказать, что переплывет котлован.

Во вторник, 29 августа, на котловане около села Сергеевка Оконешниковского района произошел несчастный случай. На берегу отдыхала компания местных жителей. Подвыпивший 52-летний мужчина поспорил, что переплывет котлован.

Начав заплыв, в нескольких метрах от берега он начал тонуть. Друзья бросились в воду, чтобы его спасти. Когда мужчину вытащили на берег, он был уже мертв.

Как пишет «Вечерний Омск», по факту гибели человека на воде проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

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