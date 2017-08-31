Под Новосибирском «девятка» протаранила автомобиль ДПС
По предварительной информации, никто не пострадал, рассказали в ГИБДД.
По предварительной информации, никто не пострадал, рассказали в ГИБДД.
Под Новосибирском «Девятка» протаранила автомобиль ДПС, об этом сообщает портал «Автобердск».
Авария произошла поздним вечером в Бердске на перекрестке улиц Ленина и Горького.
Очевидцы рассказывают, что автомобиль «ВАЗ-21099» на высокой скорости врезался автомобиль «Лады Гранта» дежурного экипажа бердской ГИБДД. Полицейский автомобиль поворачивал налево в сторону железнодорожного вокзала.
«Опрашиваются очевидцы. По их словам пока получается такая картина: транспортные средства, двигались через перекрёсток навстречу друг другу. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, следовавший по крайнему правому ряду со стороны Спортивной должен был поворачивать по зелёной стрелке светофора исключительно направо. Но он по
Водитель «Девятки» был трезв.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.