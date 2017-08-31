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07:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Под Новосибирском «девятка» протаранила автомобиль ДПС

По предварительной информации, никто не пострадал, рассказали в ГИБДД.

Источник: Вести - Новосибирск

Под Новосибирском «Девятка» протаранила автомобиль ДПС, об этом сообщает портал «Автобердск».

Авария произошла поздним вечером в Бердске на перекрестке улиц Ленина и Горького.

Очевидцы рассказывают, что автомобиль «ВАЗ-21099» на высокой скорости врезался автомобиль «Лады Гранта» дежурного экипажа бердской ГИБДД. Полицейский автомобиль поворачивал налево в сторону железнодорожного вокзала.

«Опрашиваются очевидцы. По их словам пока получается такая картина: транспортные средства, двигались через перекрёсток навстречу друг другу. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, следовавший по крайнему правому ряду со стороны Спортивной должен был поворачивать по зелёной стрелке светофора исключительно направо. Но он по какой-то причине проследовал прямо и в результате врезался в автомобиль дежурного экипажа», — рассказал начальник бердской Госавтоинспекции Дмитрий Чучин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Водитель «Девятки» был трезв.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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