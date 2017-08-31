Под Новосибирском «девятка» протаранила автомобиль ДПС

«Опрашиваются очевидцы. По их словам пока получается такая картина: транспортные средства, двигались через перекрёсток навстречу друг другу. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, следовавший по крайнему правому ряду со стороны Спортивной должен был поворачивать по зелёной стрелке светофора исключительно направо. Но он по какой-то причине проследовал прямо и в результате врезался в автомобиль дежурного экипажа», — рассказал начальник бердской Госавтоинспекции Дмитрий Чучин.