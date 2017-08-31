В Таврическом районе Омской области погибли два пешехода
Личность одного из них устанавливается.
Личность одного из них устанавливается.
Два пешехода погибли в Таврическом районе Омской области. Об этом сообщает
Авария произошла вчера вечером, 30 августа. 21-летняя девушка за рулём автомобиля Mazda-3 ехала по ул. Магистральная в Таврическом районе, где сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре».
В результате 33-летний мужчина и женщина, личность которой сейчас устанавливается, погибли от полученных травм ещё до приезда врачей.
Точные причины и обстоятельства аварии установят в ходе проверки.