Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Стало известно, почему Трамп свернул проект в Москве
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Белый ажур: Глюкоза предстала в откровенном виде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
13Умерла Вера Глаголева
07:46 (мск), источник: АиФ Омск

В Таврическом районе Омской области погибли два пешехода

Личность одного из них устанавливается.

Два пешехода погибли в Таврическом районе Омской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Авария произошла вчера вечером, 30 августа. 21-летняя девушка за рулём автомобиля Mazda-3 ехала по ул. Магистральная в Таврическом районе, где сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре».

В результате 33-летний мужчина и женщина, личность которой сейчас устанавливается, погибли от полученных травм ещё до приезда врачей.

Точные причины и обстоятельства аварии установят в ходе проверки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мёд без «дёгтя». Как не ошибиться при выборе мёда
ОБСЕ обратилось к Украине из-за высылки журналистки Курбатовой
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Названы регионы с самой дорогой и дешевой школьной формой
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
Программу развития Крыма могут увеличить до 825 млрд рублей
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
Спорт
Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа Сегодня в полночь в России закроется летнее трансферное окно. Рассказываем о самых громких сделках, которые могут состояться в последние часы заявочной кампании
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
«Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» В сетке вещания канала с пометкой «премьера» появилась информация о выходе в эфир передачи, ранее закрытой на «Первом»
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь