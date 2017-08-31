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07:55 (мск), источник: Tengrinews

Влюбленная пара пропала в Карагандинской области

В городе Абай Карагандинской области вторые сутки ищут пропавшую школьницу Анастасию Курчатову 2004 года рождения.

Источник: Tengrinews

Девочка ушла из дома 29 августа примерно в 17.00, с тех пор о ней ничего не известно, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Родители предполагают, что в тот день Настя ушла вместе со своим парнем Александром Кольцовым 2000 года рождения. Молодых людей видели несколько раз в городе, но на связь они ни разу не выходили. Анастасия Курчатова.

«Они встречаются всего три недели. Он гораздо старше ее, мы переживали. С дочерью не ругались, а пытались мягко поговорить об этом, просили не спешить. Но Настя не хотела ничего слушать. Она всегда была очень ответственной и целеустремленной девочкой, но за эти 20 дней ее как будто подменили. Из дома она ушла тайно через забор за сараем», — рассказывает мать пропавшей Татьяна Курчатова.

Татьяна следит за страницами Анастасии и Александра в социальных сетях. Молодые люди не появлялись там уже больше суток. К их поиску в день пропажи подключились полицейские. Свою помощь предложили и волонтеры: сегодня они будут прочесывать окрестности.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят звонить по телефонам: 8 778 793 37 89, 8 701 414 51 69, 8 701 473 78 21 либо 102.

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