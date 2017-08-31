Названы имена погибших на шахте «Казахстанская»
Названы имена погибших при аварии на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Названы имена погибших при аварии на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Тела трех мужчин подняты на поверхность.
Сведения о погибших:
Ахметжанов Рустам Ренатович,
Руденко Валерий Валентинович,
Шебанов Максим Сергеевич,
В
На момент аварии в шахте находилось 136 человек, из них три человека — в аварийной выработке. В 5 часов 35 минут работником шахты были обнаружены тела троих пострадавших без признаков жизни.
В работах задействованы семь отделений РГП «Профессиональная военизированная
В 7.00 начата эвакуация тел погибших на поверхность. На 7 часов 05 минут все работники шахты в количестве 130 человек выведены на поверхность, кроме трех работников, обеспечивающих проведение