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07:57 (мск), источник: Tengrinews

Названы имена погибших на шахте «Казахстанская»

Названы имена погибших при аварии на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию РК.

Источник: Tengrinews

Тела трех мужчин подняты на поверхность.

Сведения о погибших:

Ахметжанов Рустам Ренатович, 23.03.1983 года рождения, был женат, трое детей;.

Руденко Валерий Валентинович, 18.05.1980 года рождения, был женат, двое детей;.

Шебанов Максим Сергеевич, 24.05.1986 года рождения, был женат, один ребенок.

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В пресс-службе сообщили, что ориентировочно в 4.21 утра 31 августа на вентиляционной сбойке (проходческий забой) 332 Д6-з № 1, шахты «Казахстанская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» в Шахтинске произошел внезапный выброс угля и газа.

На момент аварии в шахте находилось 136 человек, из них три человека — в аварийной выработке. В 5 часов 35 минут работником шахты были обнаружены тела троих пострадавших без признаков жизни.

В работах задействованы семь отделений РГП «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК из Караганды и Шахтинска в количестве 60 человек, девять единиц техники.

В 7.00 начата эвакуация тел погибших на поверхность. На 7 часов 05 минут все работники шахты в количестве 130 человек выведены на поверхность, кроме трех работников, обеспечивающих проведение аварийно-спасательных работ.

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