В Уфе легковушка залетела под многотонный грузовик

В Уфе на улице Венской водитель «Нексии» вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком «Хово». В пресс-службе ГИБДД рассказали, что парень за рулем легковушки получил травму головы.

Авария случилась 30 августа, примерно в восемь вечера. 23-летний парень ехал по улице Венской в сторону трассы «Самара-Уфа-Челябинск». По всей видимости, 23-летний водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. К несчастью, прямо в этот момент на соседней полосе ехал грузовик «Хово».