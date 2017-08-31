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08:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе легковушка залетела под многотонный грузовик

Авария случилась на въезде в Шакшу.

В Уфе на улице Венской водитель «Нексии» вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком «Хово». В пресс-службе ГИБДД рассказали, что парень за рулем легковушки получил травму головы.

Авария случилась 30 августа, примерно в восемь вечера. 23-летний парень ехал по улице Венской в сторону трассы «Самара-Уфа-Челябинск». По всей видимости, 23-летний водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. К несчастью, прямо в этот момент на соседней полосе ехал грузовик «Хово».

— С травмами головы водителя «Нексии» госпитализировали в больницу, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Уфы.

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