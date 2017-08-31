В Уфе легковушка залетела под многотонный грузовик
Авария случилась на въезде в Шакшу.
Авария случилась на въезде в Шакшу.
В Уфе на улице Венской водитель «Нексии» вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком «Хово». В
Авария случилась 30 августа, примерно в восемь вечера. 23-летний парень ехал по улице Венской в сторону трассы «Самара-Уфа-Челябинск». По всей видимости, 23-летний водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. К несчастью, прямо в этот момент на соседней полосе ехал грузовик «Хово».
— С травмами головы водителя «Нексии» госпитализировали в больницу, — рассказали в