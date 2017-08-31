Дело Радченко начали рассматривать в Новосибирском областном суде

Елена Овчаренко, корреспондент: «К этой минуте заседание по делу главного киллера группировки Трунова уже началось. Журналистов в зал заседания не пустили. Процесс проходит в закрытом режиме. Анатолий Радченко обвиняется сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, среди них — участие в преступной группировке и несколько убийств. Его задержали в Австрии в 2014 году, до этого он несколько лет числился в федеральном розыске. После задержания обвиняемого Россия добивалась экстрадиции в течение года. Радченко также обвиняют в участии в Труновской группировке, в ней он был главным киллером. Группировка держала в страхе предпринимателей Новосибирска, а также контролировала часть Гусинобродского рынка. Пока Радченко был в розыске основные фигуранты уже предстали перед судом. В деле Радченко 160 томов, обвинительное заключение — 8 томов. Скорее всего, рассмотрение дела растянется не на один месяц».