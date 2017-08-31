Человек с наградным пистолетом

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным источников «Ъ», сам момент стрельбы, произошедшей поздно вечером во вторник, никто не видел и не слышал. Охрана отеля Four seasons, расположенного на Охотном Ряду, буквально в сотне метров от входа на Красную площадь, переполошилась, увидев на мониторе видеонаблюдения, как в лифт на шестом этаже входит гость заведения с пистолетом в руке. Задерживать опасного постояльца секьюрити сами не решились, они вызвали наряд полиции из ближайшего отдела «Китай-город» и предложили стражам порядка разбираться с вооруженным клиентом, который остановился в номере 633.



Постоялец открыл дверь полицейским. Он все так же держал пистолет в руке стволом вниз. Однако когда стражи порядка потребовали сдать оружие, почему-то заявил, что «без боя не сдастся».

До кровопролития, к счастью, не дошло — постояльца все же уговорили разоружиться, а затем положили его на пол, сковав наручниками.

Разбираясь в ситуации, полицейские установили, что перед ними — известный российский бизнесмен, бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов. В потолке снятого им номера были обнаружены следы от пуль, из чего полиция сделала вывод о том, что господин Джабраилов не только ходил по отелю с оружием на изготовку, но и упражнялся в стрельбе за закрытыми дверями.



Объясняя происхождение оружия, задержанный предоставил полицейским разрешение на право хранения и ношения боевого пистолета Ярыгина, которым он был награжден приказом тогдашнего главы МВД Рашида Нургалиева.

Выстрелы же в потолок бизнесмен объяснил своей досадной оплошностью.

По его версии, отдыхая в своем номере, он решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, а поскольку опыта обращения с оружием у него вообще не было, произвел несколько случайных выстрелов вверх.



С места происшествия оперативники изъяли стреляные гильзы, пули и цельные патроны, оставшиеся в магазине Ярыгина. Все они были направлены на экспертизу, которой предстоит установить, использовал ли господин Джабраилов боеприпасы, входящие в комплект наградного оружия, или иные. Отметим, что штатные патроны выдаются награждаемому вместе с пистолетом и их количество, марка и серийные номера заносятся в специальную накладную, которую владелец обязан хранить вместе с разрешением. При использовании иного боекомплекта хозяин наградного пистолета может понести ответственность за незаконный оборот патронов (ст. 222 УК РФ). Впрочем, источники, близкие к окружению бизнесмена, утверждают, что у него был полный комплект штатных боеприпасов.

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