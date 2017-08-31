Человек с наградным пистолетом
Умар Джабраилов стал фигурантом дела о хулиганстве в отеле.
Умар Джабраилов стал фигурантом дела о хулиганстве в отеле.
По данным источников «Ъ», сам момент стрельбы, произошедшей поздно вечером во вторник, никто не видел и не слышал. Охрана отеля Four seasons, расположенного на Охотном Ряду, буквально в сотне метров от входа на Красную площадь, переполошилась, увидев на мониторе видеонаблюдения, как в лифт на шестом этаже входит гость заведения с пистолетом в руке. Задерживать опасного постояльца секьюрити сами не решились, они вызвали наряд полиции из ближайшего отдела «Китай-город» и предложили стражам порядка разбираться с вооруженным клиентом, который остановился в номере 633.
Постоялец открыл дверь полицейским. Он все так же держал пистолет в руке стволом вниз. Однако когда стражи порядка потребовали сдать оружие,
Разбираясь в ситуации, полицейские установили, что перед ними — известный российский бизнесмен, бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов. В потолке снятого им номера были обнаружены следы от пуль, из чего полиция сделала вывод о том, что господин Джабраилов не только ходил по отелю с оружием на изготовку, но и упражнялся в стрельбе за закрытыми дверями.
Объясняя происхождение оружия, задержанный предоставил полицейским разрешение на право хранения и ношения боевого пистолета Ярыгина, которым он был награжден приказом тогдашнего главы МВД Рашида Нургалиева.
По его версии, отдыхая в своем номере, он решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, а поскольку опыта обращения с оружием у него вообще не было, произвел несколько случайных выстрелов вверх.
С места происшествия оперативники изъяли стреляные гильзы, пули и цельные патроны, оставшиеся в магазине Ярыгина. Все они были направлены на экспертизу, которой предстоит установить, использовал ли господин Джабраилов боеприпасы, входящие в комплект наградного оружия, или иные. Отметим, что штатные патроны выдаются награждаемому вместе с пистолетом и их количество, марка и серийные номера заносятся в специальную накладную, которую владелец обязан хранить вместе с разрешением. При использовании иного боекомплекта хозяин наградного пистолета может понести ответственность за незаконный оборот патронов (ст. 222 УК РФ). Впрочем, источники, близкие к окружению бизнесмена, утверждают, что у него был полный комплект штатных боеприпасов.
Экспертизу, который предстоит установить, находился ли господин Джабраилов в момент стрельбы в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения (по версии полиции, он выглядел не совсем адекватным, а кроме того, в его номере был обнаружен подозрительный белый порошок), задержанный уже прошел. Правда, результаты проведенных исследований будут известны через несколько дней.
Так или иначе, полицейское следствие квалифицировало инцидент в гостинице по ст. 213 УК РФ — «Хулиганство», совершенное в общественном месте. В окружении бизнесмена полагают, что эта версия следствия не соответствует обстоятельствам происшедшего. Выстрелы, по их мнению, были произведены случайно, да к тому же не в «общественном месте». Номер в гостинице, согласно гражданскому законодательству, является временным местом жительства арендовавшего его гражданина. Таким образом, господин Джабраилов, скорее всего, отделается административным наказанием. А вот оружие ему придется вернуть в МВД. Пока Ярыгин изъят следствием в качестве вещдока. А после завершения следствия его представитель вполне может обратиться в суд с ходатайством о дополнительном наказании обвиняемого в виде лишения его наградного оружия. В этом случае пистолет будет отправлен в спецхранилище наградного фонда МВД.
Сергей Машкин