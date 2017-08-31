В сети появилось видео утреннего ДТП из трех фур в пригороде Владивостока
Движение на аэропортовской трассе осложнилось.
Движение на аэропортовской трассе осложнилось.
Паровозик из трех большегрузов значительно осложнил утренний трафик на аэропортовской трассе в пригороде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Напомним, ранее агентство сообщало о заторе на данном участке трассы. Как удалось выяснить позже, причиной пробки стала авария из трех фур. Судя по всему, один из участников движения не учел безопасную для движения дистанцию и совершил столкновение с предшествующим ему автомобилем. Таким образом, образовался «паровозик» из трех большегрузов. Одна полоса движения оказалась полностью заблокирована.