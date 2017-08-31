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09:22 (мск), источник: VLADNEWS

В сети появилось видео утреннего ДТП из трех фур в пригороде Владивостока

Движение на аэропортовской трассе осложнилось.

Паровозик из трех большегрузов значительно осложнил утренний трафик на аэропортовской трассе в пригороде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее агентство сообщало о заторе на данном участке трассы. Как удалось выяснить позже, причиной пробки стала авария из трех фур. Судя по всему, один из участников движения не учел безопасную для движения дистанцию и совершил столкновение с предшествующим ему автомобилем. Таким образом, образовался «паровозик» из трех большегрузов. Одна полоса движения оказалась полностью заблокирована.

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