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10:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сотрудницу сельской администрации будут судить за мошенничество на Дону

Сотрудница администрации Ковылкинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области предстанет перед судом за мошенничество и служебный подлог.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, женщине инкриминируются ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 292 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения и служебный подлог).

По версии следствия, в мае-июле 2016 года обвиняемая, подделав расходные расписания и заявки на получение зарплаты сотрудников администрации, похитила выделенные на основании этих документов из бюджета 78 тыс. рублей.

Сообщается, что дело сотрудницу администрации завели на основании материалов прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции.

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