Сотрудницу сельской администрации будут судить за мошенничество на Дону
Сотрудница администрации Ковылкинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области предстанет перед судом за мошенничество и служебный подлог.
Сотрудница администрации Ковылкинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области предстанет перед судом за мошенничество и служебный подлог.
Как сообщает
По версии следствия, в
Сообщается, что дело сотрудницу администрации завели на основании материалов прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции.