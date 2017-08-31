В Калининграде осудят за взятку чиновника, разрешившего стоянку судов на Преголе

Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ за получение взятки в размере 100 тысяч рублей. Деньги были обнаружены и изъяты в его служебном кабинете. По версии следствия, в июле 2017 года он разрешил стоянку плавательных средств на Преголе в районе улицы Портовой в Калининграде.