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08:46 (мск), источник: VN.ru

Борец из Новосибирска обчистил омича во время спарринга

Житель Новосибирска с навыками борца украл золотую цепь у своего спарринг-партнера в Омске. Он сделал это так виртуозно, что жертва заметила пропажу только на следующий день, сообщает ГУ МВД по Омской области.

Подозреваемый специализировался на похищении золотых украшений и к моменту своего задержания успел причинить ущерб жителям Омска как минимум на 365 тысяч рублей. Преступления совершались в ресторанах Советского округа, причем дважды — в одном и том же.

Как указал в заявлении один из потерпевших, к нему подошел познакомиться молодой мужчина спортивного телосложения. Довольно быстро они нашли общий интерес — оба увлекались борьбой. Новый знакомый предложил выйти в фойе, чтобы показать несколько приемов. В ходе демонстрации захватов подозреваемый незаметно расстегнул и снял со спарринг-партнера золотую цепь стоимостью 85 тысяч рублей. Владелец заметил пропажу лишь утром.

Два других преступления были совершены по схожей схеме. Один из пострадавших оценил ущерб в 115 тысяч рублей, второй — в 165 тысяч рублей. Все потерпевшие опознали задержанного полицейскими 30-летнего жителя Новосибирска.

«По каждому из фактов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ “Кража”. Всех пострадавших от действий данного человека Управление МВД России по Омской области призывает обратиться в полицию по телефону 02», — рассказали в ведомстве.

Сразу 60 золотых браслетов украли в апреле похитители в одном из ювелирных салонов Новосибирска. Причем сделали это так искусно, что продавцы заметили пропажу только спустя несколько часов. Сумма похищенного составила около 700 тысяч рублей.

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