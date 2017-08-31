Борец из Новосибирска обчистил омича во время спарринга

Подозреваемый специализировался на похищении золотых украшений и к моменту своего задержания успел причинить ущерб жителям Омска как минимум на 365 тысяч рублей. Преступления совершались в ресторанах Советского округа, причем дважды — в одном и том же.

Как указал в заявлении один из потерпевших, к нему подошел познакомиться молодой мужчина спортивного телосложения. Довольно быстро они нашли общий интерес — оба увлекались борьбой. Новый знакомый предложил выйти в фойе, чтобы показать несколько приемов. В ходе демонстрации захватов подозреваемый незаметно расстегнул и снял со спарринг-партнера золотую цепь стоимостью 85 тысяч рублей. Владелец заметил пропажу лишь утром.

Два других преступления были совершены по схожей схеме. Один из пострадавших оценил ущерб в 115 тысяч рублей, второй — в 165 тысяч рублей. Все потерпевшие опознали задержанного полицейскими 30-летнего жителя Новосибирска.

«По каждому из фактов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ “Кража”. Всех пострадавших от действий данного человека Управление МВД России по Омской области призывает обратиться в полицию по телефону 02», — рассказали в ведомстве.