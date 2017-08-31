Борец из Новосибирска обчистил омича во время спарринга
Житель Новосибирска с навыками борца украл золотую цепь у своего
Житель Новосибирска с навыками борца украл золотую цепь у своего
Подозреваемый специализировался на похищении золотых украшений и к моменту своего задержания успел причинить ущерб жителям Омска как минимум на 365 тысяч рублей. Преступления совершались в ресторанах Советского округа, причем дважды — в одном и том же.
Как указал в заявлении один из потерпевших, к нему подошел познакомиться молодой мужчина спортивного телосложения. Довольно быстро они нашли общий интерес — оба увлекались борьбой. Новый знакомый предложил выйти в фойе, чтобы показать несколько приемов. В ходе демонстрации захватов подозреваемый незаметно расстегнул и снял со
Два других преступления были совершены по схожей схеме. Один из пострадавших оценил ущерб в 115 тысяч рублей, второй — в 165 тысяч рублей. Все потерпевшие опознали задержанного полицейскими 30-летнего жителя Новосибирска.
«По каждому из фактов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ “Кража”. Всех пострадавших от действий данного человека Управление МВД России по Омской области призывает обратиться в полицию по телефону 02», — рассказали в ведомстве.
Сразу 60 золотых браслетов украли в апреле похитители в одном из ювелирных салонов Новосибирска. Причем сделали это так искусно, что продавцы заметили пропажу только спустя несколько часов. Сумма похищенного составила около 700 тысяч рублей.